Weihnachten beschert Tirol einen Urlauber-Höhepunkt

Die steile Entwicklung der Buchungen während der Feiertage zeigt eine Auswertung des Tourismusverbandes Mayrhofen-Hippach für die TT. So beträgt die Auslastung der Beherbergungsbetriebe in der Region am heutigen Freitag noch 60 Prozent, steigt bis zum Heiligen Abend auf knapp 83 Prozent und findet ihren Höhepunkt zum Jahreswechsel mit 98 Prozent. „Von Vollauslastung will ich aber nicht sprechen. Für Kurzentschlossene finden wir sicher auch noch Unterkünfte“, sagt der Mayrhofner TVB-Obmann Andreas Lackner.