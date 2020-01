Marken-Disput: Land Tirol stemmt sich gegen „Massenausverkauf“

Innsbruck – Wegen des Versuchs der Firma kitzVenture, sich etwa 70 Wortmarken mit Tirolbezug zu sichern, gehen nun auch in der Politik die Wogen hoch. Die von Deutschen geführte und in Kitzbühel ansässige Anlagefirma will Bezeichnungen wie „Tiroler Berge“, „Tiroler Bua“, „Tiroler Madl“ oder „Gamsstadt“ patentieren lassen. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser wollen sich dagegen wehren, teilte das Land nun in einer Aussendung mit.