Wechsel bei den Grünen in St. Johann

Was ihr besonders missfallen habe, war ein Projekt, das im nichtöffentlichen Teil des Gemeinderates besprochen worden ist: „Der Bodenfonds kauft in Richtung Weitau rund 15 Hektar Flächen und entwickelt gemeinsam mit der Gemeinde ein Gewerbegebiet.“ Sie war völlig überrascht, hatte vor der Sitzung nicht einmal davon gehört, sollte aber darüber abstimmen. Als sehr positiv bewertet sie zumindest u. a. die Installierung eines eigenen Umweltreferats in der Gemeinde. Das sei nur verwirklicht worden, weil sie so „lästig“ gewesen sei.