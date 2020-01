Justin Chambers verlässt nach 15 Jahren US-Serie „Grey‘s Anatomy“

Innsbruck –Money, also Geld, nennt ein afroamerikanischer Jugendlicher seinen Hund im armen Teil von Washington. Es ist ein ebenso bequemes wie passendes Sinnbild für Amerika. Die afroamerikanische Seite Washingtons ist eine von mehreren Stationen, die die britische Musikerin PJ Harvey für ihre Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Seamus Murphy besuchte. Die 50-jährige Polly Jean Harve­y ist eine vielseitige Singer-Songwriterin zwischen Punk Rock und Indie Pop, eine Art Patti Smith der 90er-Jahre. Murphy dagegen ist auch Kriegsfotograf und hat schon einige Musikvideos mit seiner Landsfrau gedreht. Er nimmt Harvey u. a. mit zu den so genannten globalen Hotspots nach Afghanistan, Kosovo und eben nach Washing­ton. Auch Eindrücke aus Syrien und der Flüchtlingslager an der griechisch-mazedonischen EU-Grenze werden gezeigt. Ihre Ein­drücke sammelt sie in einem Notizbuch. Daraus wird der Gedichtband „The Hollow of the Hand“, mit Murphys Fotos ergänzt. Sie wolle die Luft atmen, den Boden spüren, und jene Menschen und Länder kennen lernen, die sie faszinieren, schreibt Harvey.