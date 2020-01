Volvo T3 als Einstieg nach Maß in den XC40

Schon die 4,4 Meter lange Karosserie vermittelt Klasse. Verarbeitung auf hohem Niveau mit netten Details in Chrom verbinden sich, wie bei den Schweden üblich, mit besten Sitzen, leichtgängigsten Gurtsystemen und Bedien­elementen in Perfektion. Zu all der erlebbaren Qualität bietet der XC40 ein Sicherheitsniveau, das in der Kompaktklasse seinesgleichen sucht. Das System „City Safety“ vermeidet bei Tag und Nacht Kollisionen und bietet einen Kreuzungsbrems­assistenten, ein Warnsystem und Lenkunterstützung bei Ausweichmanövern. Dazu werden Insassen durch ein Spurhalte-System, Aufmerksamkeitswarner und Notfallsysteme geschützt.

Das alles sorgt dafür, dass Auto und Preis mit der Kompaktklasse nicht mehr viel zu tun haben. Gegensteuern lässt sich mit maßvoller Motorisierung. So passt das 163 PS starke Einstiegsaggregat ganz exzellent zum XC40. Die ausreichende Kraftentfaltung des Dreizylinders präsentiert sich nämlich äußerst harmonisch. So liegt der Hauptbereich des Drehmoments von 265 Newtonmetern in der Drehzahlmitte. Die im Testwagen verbaute Achtgangautomatik (plus 2200 Euro) verteilt es über elektronische Kennlinien stets optimal und sorgt so in allen Lebenslagen für Schub. Weiteres Ausdrehen des Aggregats bringt übrigens nichts mehr. Da wird der ansonsten hervorragend gedämmte Dreizylinder ohne spürbaren Leistungszuwachs knurrig. Vom Verbrauch von 8,1 Litern abgesehen also ein Einstieg nach Maß in den schönen XC40. Die komfortorientierte Volvo-Klientel wird damit ab 34.848 Euro ihre Freude haben. Vielfahrer oder Eiligere könnten jedoch auch zum „Euro-6-d-Temp“-sauberen 150-PS-Diesel schielen.