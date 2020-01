Förderung für Wirtschaft als Zankapfel in Wörgl

Wörgl –Traditionen lässt man zu Weihnachten besonders gerne hochleben, und daran hält sich auch der Wörgler Gemeinderat. Für die Grünen ist es nämlich fast schon Brauch – wie sie selber sagen – dem Jahresbudgetvorschlag nicht zuzustimmen. Und so gab es auch heuer zweimal „Nein“.

Mehr Redebedarf gab es zum Thema Stadtfinanzen nicht. Dies dürfte der Umstellung bei den Berechnungen der Gemeindebudgets geschuldet sein. Bekanntermaßen sind die Zahlen mit jenen der vergangenen Jahre nicht mehr vergleichbar. Der neue „Vermögenshaushalt“ entspricht am ehesten einer Bilanz, kann jedoch erst gegen Ende des ersten Quartals erstellt werden. Insgesamt wurden 37,8 Mio. Euro für 2020 verplant. Finanziert werden damit etwa Grundankäufe im Straßenbereich, eine weitere Straßenmillion und diverse Gestaltungen in den Kindergärten. Wie berichtet, wird auch das Stadtamt um vier Büros und einen Sitzungssaal erweitert, dafür erwirbt die Gemeinde eine angrenzende Wohnung im Gebäudekomplex. Am Friedhof soll der Platz für Urnengräber erweitert werden, für das Bildungs-Projekt der „Währungsdesign-Akademie“ soll nächstes Jahr der Startschuss fallen.