Weihnachten geht in die Verlängerung: Kassen klingeln bis Silvester

„In einer Umfrage hat jeder fünfte Tiroler Tourist angegeben, dass er einen Weihnachtsmarkt besuchen will", sagt der Pressesprecher der Tirol Werbung, Florian Neuner. Neben den Skiopenings sind laut Neuner die Märkte „das zweite wichtige Angebot in den Monaten November und Dezember". Wert legt die Tirol Werbung aber darauf, „dass die Qualität gehalten wird. Wir haben ein Angebot an Adventmärkten — zu dem neun Adventmärkte in Tirol gehören —, und die werden alle drei Jahre einer Qualitätsprüfung unterzogen", erzählt der Pressesprecher. Auch wenn z. B. der Markt in der Maria-Theresien-Straße erst am 6. Jänner schließt, gibt es bereits das erste Resümee.