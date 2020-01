Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Den Beweis, dass er mit der Generation Vettel/Hamilton noch Rad an Rad fahren könne, müsse er erst noch im Cockpit erbringen, räumte er bei der Bekanntgabe des Piloten-Coups der Silberpfeile ein. „Aber ich fiebere dem schon entgegen.“ Er zweifle nicht an sich, betonte Schumacher damals.

Die letzten Runden in der Formel 1: Mit einer "Thank you"-Fahne verabschiedete sich Schumacher 2012 in Brasilien aus der Motorsport-Königsklasse.

Daraufhin meinte die italienische Sportzeitung Tuttosport: „Schumi entschuldigt sich in einem Brief an die Fans, dass er wieder Deutscher wird.“ Andere wählten deftigeres Vokabular. „Ein Comeback, das stinkt“, befand Il Manifesto und die La Gazzetta di Modena schrieb: „Eiszeit in Maranello. Der Kannibale ist wieder da.“