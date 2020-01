Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Innsbruck –1845 stach der britische Admiral Sir John Franklin mit zwei Schiffen in See, um die Nordwestpassage – den mythenumrankten kurzen Seeweg nach Asien – zu suchen. Doch etwas lief grauenhaft schief. Nur vier Mann der ursprünglich 133-köpfigen Besatzung überlebten. Franklin selbst, das weiß man aus Dokumenten, die in der kanadischen Arktis gefunden wurden, starb im Juni 1847. Und von den Schiffen – der „Erebus“ und der „Terror“ – fehlte jede Spur. Bis 2014. Da wurde das Wrack der „Erebus“ vor der kanadischen Küste aufgespürt. Zwei Jahre später gelang es auch, die „Terror“ zu lokalisieren. Gelöst ist das Rätsel der Franklin-Expedition dadurch nicht. Literarisch bearbeitet wurde das maritime Himmelfahrtskommando bereits mehrfach. Sten Nadolny beispielsweise machte John Franklin zum Protagonisten seines vielbeachteten Romans „Die Entdeckung der Langsamkeit“.