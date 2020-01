Sillian: Kein Grundstück für neues E-Bike-Center

Sillian –Die E-Bike-Federation mit Markus Mitterdorfer will von der Marktgemeinde Sillian ein Grundstück kaufen, das mitten im Ortszentrum liegt. Dieses Kaufansuchen hatte der Sillianer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu diskutieren.

Mitterdorfer hat vor zwei Jahren die E-Bike-WM ins Leben gerufen, eine Meisterschaft für Profis und Hobby­sportler. 2018 und 2019 hat der Bewerb noch in Sillian stattgefunden, 2020 wird er in Ischgl über die Bühne gehen – wegen der besseren Publicity. Dennoch plant die E-Bike-Federation, in Sillian ein so genanntes „World E-Bike Riding Center“ zu errichten, und der Federation damit eine bauliche Präsenz im Heimatort zu verschaffen. Laut den Informationen, die Mitterdorfer schon vor der Sitzung an die Gemeinderäte ausgeteilt hatte, sollen dort E-Bike-Kurse für Versicherungen und Sporthändler stattfinden. „Wir wollen genau dieses Grundstück, kein anderes“, erklärte Markus Mitterdorfer, der in der Gemeinderatssitzung anwesend war. „Und wir brauchen die Entscheidung schnell.“