Weihnachten geht in die Verlängerung: Kassen klingeln bis Silvester

Innsbruck – „Hallo zusammen, mein Name ist Maximilian Parger“: So beginnt die neue Ära auf der Traumschiff-Brücke. Ein Neuer übernimmt das Steuer, und damit sind nicht alle Crewmitglieder einverstanden. Kapitän Parger alias Florian Silbereisen wird einige Hindernisse und Vorurteile aus dem Weg räumen müssen bis zum Happy End.

Seine erste Reise mit dem großen ZDF/ORF-Dampfer führt ihn nach Antigua und wird, wie es die Tradition will, am zweiten Weihnachtstag (25. Dezember) in ORF 2 um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Silbereisen auf dem „Traumschiff“ ist die vielleicht meistdiskutierte TV-Personalie des Jahres. Viele fragten: Kann das gut gehen? Ist der nicht viel zu jung für einen Kapitän? Und kann der das überhaupt? Das Drehbuch nutzt die Debatte und stellt genau diese Fragen auch in Silbereisens erster Folge in den Mittelpunkt. Auch seine Rolle muss sich mit Skepsis und einem alten Seebären, Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), auseinandersetzen, der seinen neuen Chef für einen risikofreudigen Grünschnabel hält. Doch der Neue kann schnell beweisen, was in ihm steckt – und erntet dafür den Respekt seiner Mannschaft.