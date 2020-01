Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Kramsach –Es ist für Lukas Neuhauser von der Firma von Christian Erler aus Schlitters einiger Zeitdruck dabei: Er verpasst derzeit der Orgel der Basilika in Kramsach-Maria­thal eine Rundum-Sanierung. An die 2000 Pfeifen muss er einer gründlichen Innen- und Außenreinigung unterziehen und gegen Schimmel- und Holzwurmbefall behandeln. „Für die Weihnachtsfeiertage machen wir das Instrument aber fit, obwohl kürzlich die Generalüberholung gestartet wurde“, versichert Mesner Josef Häubler. Also brauchen die Gottesdienstbesucher während der Weihnachtsfeiertage nicht auf die feierlichen Klänge zu verzichten. Aber für den Abschluss der großen Sanierung braucht es noch Zeit, wie Lukas Neuhauser erklärt.