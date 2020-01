U-Ausschuss zu Tiroler Sozialen Diensten kostete bisher 300.000 Euro

Innsbruck –Die Fortsetzung des Untersuchungsausschusses zur Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) im Jänner wird spannend: Laut einem vom Ausschussvorsitzenden und Landtagsvizepräsidenten Anton Mattle (VP) eingeholten Rechtsgutachten sind die geladenen Auskunftspersonen der TSD (Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Mitarbeiter) „zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen verpflichtet und auch an die gesellschaftsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten gebunden“. Was sie sagen möchten und wollen, muss von den Betroffenen jedoch selbst entschieden werden.

ÖVP und Grüne fühlen sich durch den Rechtsexperten Arno Kahl von der Uni Innsbruck in ihrer Auffassung bestätigt, die Oppositionsparteien beharren auf Transparenz und Aufklärung. „Der U-Ausschuss ist das völlig falsche Kontrollinstrument für die TSD. Sinnvoll wäre hingegen gewesen, eine weitere Prüfung durch den Landesrechnungshof in Auftrag zu geben“, sagt VP-LA Hermann Kuenz. Für den U-Ausschuss gebe es enge rechtliche Grenzen, „doch die Opposition wollte lieber ein politisches Scherbengericht veranstalten“.

Ähnlich argumentiert der grüne Klubchef Gebi Mair. „Das Gutachten zeigt deutlich, dass der Landesrechnungshof als Einrichtung des Landtags nach aktueller Gesetzeslage am tiefsten prüfen kann, besonders in einer Gesellschaft.“ Dass es nötig gewesen sei, die Flüchtlingsbetreuung in einer eigenen Gesellschaft zu organisieren, hätten die bisherigen Befragungen ergeben.