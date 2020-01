Peek & Cloppenburg übersiedelt ab Herbst 2020 in den Sillpark

Seit Beginn dieser Wintersaison befördert eine neue Gondelbahn der Firma Doppelmayr die Wintersportler von Hochsölden zum Giggijoch. Die neue Anlage ersetzt den Zweiersessellift „Rotkoglbahn" aus dem Jahr 1986, der Ende April abmontiert wurde. In einer Bauzeit von sieben Monaten wurde das Projekt realisiert, die Bergbahnen investierten für diesen Komfortschub rund zehn Millionen Euro. Zudem punktet die Hochsölden-Rotkoglbahn mit barrierefreien Zu- und Abgängen, geringen Ein- und Ausstiegsgeschwindigkeiten sowie ihrer Nachtfahrtauglichkeit. Ebenfalls seit Ende November in Betrieb ist die neue Rodelbahn von der Mittelstation Gaislachkogl bis nach Sölden. Am Samstag wurde das neue Projekt feierlich und offiziell eröffnet. (TT)