Ziele und Trends 2020: Reisen wird bunt und nachhaltig

Vier Grad Celsius Wassertemperatur, drei Meter Sprunghöhe und 50 Meter Schwimmdistanz — das sind die Herausforderungen für einen Jahresausklang am 31. Dezember in Pertisau, der seinesgleichen sucht. Jeweils gleichzeitig treten immer zwei Schwimmer den Kampf gegen den inneren Schweinehund und die Konkurrenz an. Nach einem Sprung vom Steg in den Achensee gilt es eine Distanz von 25 Metern bis zu einem schwimmenden Eisberg zurückzulegen, diesen zu erklimmen, die Silvesterglocke zu läuten und schlussendlich wieder an das Ufer zurückzuschwimmen. Es winkt ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 1000 Euro. Nicht nur sportlich ambitionierte Silvesterschwimmer, sondern auch die kreativen Geister im Schwimmsport können antreten. In der Kategorie „Fun" werden nämlich die originellsten Kostüme mit viel Applaus und Sachpreisen belohnt. Alle Infos und Anmeldungen unter: www.silvesterschwimmen.at. Die Anmeldegebühr beträgt 15 Euro. Nachmeldungen bis 11.30 Uhr beim Start. Begonnen wird um 12.30 Uhr. (TT)