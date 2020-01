Ein Streichquartett, das etwas anders ist

In der Festungsstadt spielen Jakob Encke, Violine, Daniel Stoll, Violine, Sander Stuart, Viola, Leonard Disselhorst, Violoncello, einen Streichquartettsatz in c-Moll von Franz Schubert sowie das Streichquartett in A-Dur von Robert Schumann. In der zweiten Konzerthälfte erlebt man eine andere Facette dieser ungewöhnlichen Live-Band: eigene Arrangements aus Jazz und Pop.