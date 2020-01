Mienekugel in Lienz abgerechnet: 836.000 Euro Ertrag

Lienz –Der Lienzer Vize-BM Kurt Steiner (ÖVP) konnte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Lienz einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Wir sehen in der Mienekugel ein erfolgreiches ÖVP-Projekt, das nun zum Abschluss gekommen ist. Beim Einkaufszentrum M99 fiel der Startschuss durch die Buntallianz vor genau zehn Jahren, passiert ist dort bis heute nichts.“