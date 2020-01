Ein Derby-Heimsieg als vorzeitiges Geschenk für die Adler

Die Zeller Eisbären und die Kitzbüheler Adler verbindet eine innige wie langjährige Rivalität — aus Sicht der Tiroler tat der 3:1-Heimsieg nach der 0:6-Heimschlappe im Hinspiel also besonders gut. Die Gamsstädter machten sich mit dem bereits dritten Sieg in der Alps Hockey League in Serie selbst ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.

Nach Weihnachten geht es für die in der AHL-Tabelle derzeit als 14. aufscheinenden Adler am Stefanitag nach Jesenice. Bei den direkten Tabellennachbarn will Präsident Zeh mit breiter Brust antreten und die Siegesserie weiter ausbauen: „Ein Gegner, den man bezwingen kann." (a.m.)