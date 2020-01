Krippe von Banksy zu Weihnachten in Bethlehem

Maria und Josef, Ochs und Esel und das Jesuskind in der Krippe vor einer Betonwand mit einem sternförmigen Detonationsloch: Im Westjordanland ist knapp vor Weihnachten ein neues Kunstwerk des berühmten britischen Street-Art-Künstlers Banksy präsentiert worden. Die Installation mit dem Namen „Die Narbe von Bethlehem" ist seit dem Wochenende im „Walled Off Hotel" in Bethlehem nahe des israelischen Sperrwalls zu sehen.