Endstand des Weltcup-Skispringens am Sonntag in Engelberg:

Engelberg —Für Stefan Kraft hat die Generalprobe für die 68. Vierschanzentournee der Skispringer mit einer Schrecksekunde geendet. Der 26-jährige Tournee-Mitfavorit aus Salzburg stürzte am Sonntag in Engelberg und musste das Gelbe Trikot des Gesamtführenden an Tagessieger Ryoyu Kobayashi (132,5, 134 m) aus Japan abgeben. Der junge Österreicher Jan Hörl sprang als Dritter zum ersten Mal auf das Podest.