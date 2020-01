Baltimore feierte elften Sieg in Folge, McCaffrey brach eigenen Rekord

Die Baltimore Ravens um Quarterback-Jungstar Lamar Jackson haben sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte als an Nummer eins gesetztes AFC-Team für die bevorstehenden Playoffs in der NFL qualifiziert. Die Ravens besiegten am Sonntag (Ortszeit) auswärts die Cleveland Browns klar 31:15 (14:6). Der 22 Jahre alte Jackson warf drei Touchdown-Pässe und verbuchte 103 Lauf-Yards. Für die Ravens war es der elfte Sieg in Serie. Mit einer Bilanz von 13 Siegen und nur zwei Niederlagen ist Baltimore das beste Team der AFC.