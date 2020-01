Justin Chambers verlässt nach 15 Jahren US-Serie „Grey‘s Anatomy“

Los Angeles – Der neunte Film der „Star Wars“-Reihe ist weniger erfolgreich als seine Vorgänger-Versionen gestartet. An seinem ersten Wochenende lockte das Werk deutlich weniger Fans in die Kinos als zwei seiner Vorgänger. Weltweit wurden bei der Premiere von „Der Aufstieg Skywalkers“ der Walt-Disney-Studios rund 347 Millionen Dollar (rund 313 Mio. Euro) an den Kinokassen ausgegeben.