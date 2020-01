Norwegen-Trainer Stöckl: „In 20 Jahren gar kein Schnee mehr“

Engelberg – Die derzeitige Wettermisere und der ausbleibende Schnee in den Alpenorten sind für Skisprung-Trainer Alexander Stöckl erst der Anfang. „Damit müssen wir leben, denn es wird nicht mehr besser, nur noch schlechter. In 20 Jahren haben wir ziemlich sicher gar keinen Schnee mehr. Man glaubt immer noch: Nächstes Jahr wird sicher wieder ein besserer Winter, aber nein, wird es nicht“, sagte der norwegische Cheftrainer Stöckl in einer Medienrunde in Engelberg.