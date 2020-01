Justin Chambers verlässt nach 15 Jahren US-Serie „Grey‘s Anatomy“

Wien –Vor Kurzem war sie im Salzburger Landkrimi zu sehen, zwei Saisonen schlüpfte sie in die Rolle der „Buhlschaft“ an der Seite von „Jedermann“ Tobias Moretti bei den Salzburger Festspielen. Sie feierte große Erfolge am Burgtheater wie am Volkstheater und steht derzeit in Michael Thalheimers fulminant besprochener Inszenierung von Karl Schönherrs „Glaube und Heimat“ auf der Bühne des Berliner Ensembles, in ihrer seit 2017 neuen Heimatstadt. Die Rede ist von Stefanie Reinsperger, 1988 in Baden bei Wien geboren, deren großes Talent man nun im zweiteiligen ORF-Festtagspräsent „Maria Theresia“ ganz bequem vom Sofa aus bewundern kann.