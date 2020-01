Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

3. Werden für die E-Mobilität nicht zu viele kostbare Rohstoffe und seltene Erden verbraucht? Die seltenen Erden seien nicht in den Batterien verbaut, sondern in den Elektromotoren der Autos — wie bei allen gängigen Haushaltsgeräten. Aufgrund der weltweiten Reserven und Ressourcen sei mit keiner physischen Verknappung zu rechnen, so die Energieagentur.

4. Wie sieht die ökologische und soziale Belastung in jenen Ländern aus, in denen Rohstoffe für die Akkus der Elektroautos abgebaut werden?Lithium-Ionen-Batterien bestehen im Wesentlichen aus Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt, Graphit und Aluminium. Etwa die Hälfte der globalen Lithium-Förderung passiert in Lateinamerika. Für Kritik sorgt der für die Gewinnung implizierte Wasserverbrauch. Dabei wird aber kein Trinkwasser verwendet, sondern Salzsole, aus der wiederum ­Metalle wie Lithium gewonnen werden. Weitere 40 % des weltweiten Lithiums stammen aus Australien. Dort seien die Abbaumethoden etwas besser. Über 50 % der globalen Kobaltförderung erfolgen in der Republik Kongo. Ca. 20 % stammen dabei aus dem Kleinbergbau, wo auch Kinder arbeiten müssen. Industrielle Minen seien auf Kinderarbeit nicht angewiesen.