Der Grunddurchgang ist für die Haie gelaufen

Zwölf Spiele vor Ende des Grunddurchgangs fehlen den Haien satte 14 Zähler auf Rang neun, bei 13 Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Dornbirn (am Stephanitag in der Tiwag-Arena zu Gast) hat man nach hinten nicht allzu viel zu befürchten. Es wird wohl bei Platz zehn und nur einem Bonuspunkt für die Qualifikationsrunde bleiben, wenn zwischen Tabellenrang sechs und elf drei Tickets für das Play-off ausgespielt werden.

Dass Lukas Bär, der erst kürzlich vom Sturm in die Verteidigung gewechselt ist, gegen die Steirer zum „Man of the match“ gewählt wurde, ehrt das 22-jährige Eigengewächs („Ich spiele, wo ich gebraucht werde“), sprach aber gegen die 99ers auch gegen die Legionäre. John Lammers nahm sich trotz seines achten Saisontreffers zum zwischenzeitlichen 1:1 selbstkritisch in die Pflicht: „Es war speziell von mir nicht gut genug. Ich habe bei Gegentoren Fehler gemacht.“