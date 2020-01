Gut zu wissen: Was zu Silvester in Tirol erlaubt ist und was nicht

Innsbruck — Ein Feuerwerk gehört für viele Österreicher zum Jahreswechsel wie der Christbaum zu Weihnachten. Etwa 30 Prozent der Tiroler decken sich in den Tagen vor Silvester mit Raketen und Co ein — im Schnitt werden rund 60 Euro für Pyrotechnik-Artikel ausgegeben. Aber Achtung: Nicht überall dürfen die bunten Kracher zum Jahresende einfach so in die Luft geschossen bzw. gezündet werden.