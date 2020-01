Tour de Ski 2019/2020 - Etappenplan

Innsbruck – Ihre Formsteigerung in den vergangenen Wochen lässt Langläuferin Teresa Stadlober auf eine erfolgreiche Tour de Ski hoffen. Die Salzburgerin hat sich im bisherigen Saisonverlauf nach einer lästigen Mittelfußverletzung in der Vorbereitung bereits mehrfach stark präsentiert. Ein vierter Platz über 10 km Skating in Davos sorgte rechtzeitig vor der Tour für zusätzlichen Auftrieb.

„Ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt heißt es, das gute Feeling in die Tour mitzunehmen. Ich weiß, dass ich vorne mitlaufen kann, das habe ich gezeigt“, sagte Stadlober vor dem am Samstag in Lenzerheide beginnenden Saisonhöhepunkt. Sie erwarte sich nach reibungslosen Trainingseinheiten in Obertauern und Ramsau Spitzenresultate, im Idealfall solle ein Etappen-Podestplatz herausspringen. Ihr Bruder Luis falle leider wegen einer schweren Schulterverletzung nach einem Radsturz in Graz als Trainingspartner für die restliche Saison aus, bedauerte Stadlober.