Tiroler Gstrein trumpft auf: „Für mich gibt es derzeit nur Vollgas!“

Lienz – Auf dem Hochstein in Lienz waren am Stefanitag die Hang-Rutschkommandos im Einsatz. Allen voran Skiclub-Präsident und Rennorganisator Siegfried Vergeiner, der zuversichtlich auf das Weltcupwochenende der Damen mit Riesentorlauf am Samstag (10.15/13.30 Uhr) und Slalom am Sonntag (10.00/13.00/jeweils live TT.com-Ticker) blickt. Die Piste ist hart, die Wetterprognose gut.