Premiere im „See Theater“: Wie Thomas auf die Himmelsleiter klettert

Nach dem großartigen Erfolg mit „Don Camillo und Peppone" in der vorigen Saison — Bischof Hermann Glettler spielte bei einer Aufführung mit — fiebern die Darsteller der Heimatbühne See, jetzt „See Theater", einer neuen Premiere entgegen: Am Sonntag, 29. Dezember, heißt es Bühne frei für die Komödie „Thomas auf der Himmelsleiter" von Maximilian Vitus, wiederum bearbeitet von Albert Tschallener.