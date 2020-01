Ergebnisse

Eine erste Antwort auf die Frage nach den aktuellen Kräfteverhältnissen gab es bereits nach 33 Sekunden: Boivin nützte die erste Überzahlsituation zum viel umjubelten 1:0. Es sollte eine richtungsweisende Führung sein, denn die in allen Belangen überlegenen Hausherren legten nach: In der 5. Minute marschierte Lattner seelenruhig durch die im Weihnachtsschlaf befindliche Bulldogs-Abwehr, neun Minuten später erhöhte Thörnberg auf 3:0. Das war's. Zumindest bis zur 19. Minute. Exakt 1:42 Minuten vor dem eigentlichen Drittel-Ende schickte der Unparteiische die beiden Teams in die Kabine — das Eis hatte in der neutralen Zone zwei gröbere Löcher aufgewiesen, die freilich vom Eismeister fachmännisch geschlossen wurden.