Bodenpolitik in Tirol: Landesrat Tratter sieht vieles im Lot

Innsbruck — Kurz vor Weihnachten hatten Experten der Universität für Bodenkultur (Boku) und die emeritierte Professorin Gerlind Weber vor dem Flächenverbrauch in Österreich gewarnt. Wieder einmal. Denn Österreich trägt den Titel Europameister im Zubetonieren schon lange. Pro Tag wird in Österreich eine Fläche im Ausmaß von rund 16 Fußballfeldern verbaut. In Tirol würde verantwortungsbewusste Bodenpolitik betrieben, meint der zuständige Landesrat Johannes Tratter im Interview: