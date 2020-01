Familienzwist mit Twist

Innsbruck –„Whodunit?“ ist die klassische Krimi-Frage: Wer war’s? Das fragt sich nun auch Regisseur Rian Johnson. Er zeigt mit „Knives Out“, zwei Jahre nach seinem sowohl gefeierten als auch geschmähten Star-Wars-Mittelstück „The Last Jedi“, dass er auch hier auf der Erde ein geschickter filmischer Feinhandwerker ist. Wobei es durchaus Gemeinsamkeiten gibt zwischen der weit, weit entfernten Galaxie und Johnsons neuer Ostküsten-Detektivgeschichte. Auch wenn die vier Generationen einer irischen Großfamilie in „Knives Out“ statt Lichtschwertern Metalldolche schwingen; ein (Groß-)Vatermord steht auch hier im Zentrum. Patriarch Harlan Thrombey (Christopher Plummer) ist ausgerechnet ein Mystery-Bestsellerautor. Das heißt, er war ein Mystery-Bestsellerautor. Denn just am Morgen nach seinem 85. Geburtstag liegt er tot in der Schreibkammer seines gotischen Herrschaftshauses. Das hat er anhand seiner vielen Mordgeschichten passend dekoriert, samt einer an „Game of Thrones” erinnernden Messersammlung im Wohnzimmer, die – das darf verraten werden – eine entscheidende Rolle spielen wird.