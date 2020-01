„Top of the Mountain Closing“: Zum Finale heizt Eros Ramazzotti in Ischgl ein

Ischgl — Mitten drin in der Skisaison darf man sich auch schon auf das Finale Anfang Mai freuen: Niemand Geringeres als Pop-Rock-Ikone Eros Ramazzotti wird zum Jubiläum der legendären Saisonabschluss-Party auf der Bühne der Idalp in Ischgl stehen. Ab 13 Uhr wird der Superstar mit Tausenden Feierwütigen das 25. Saisonfinale feiern.

Die Party zum Saisonfinale zieht jedes Jahr Tausende Fans an.

Mit 16 Studioalben, rund 150 Platin-Auszeichnungen und weltweit mehr als 50 Millionen verkauften Platten ist Eros Ramazzotti einer der populärsten und erfolgreichsten Künstler Italiens. Erste internationale Erfolge feierte der im Oktober 1963 geborene Römer europaweit 1986: Sein Studioalbum „Nuovi eroi" stieg in Italien, Österreich und der Schweiz an die Spitze der Charts.

2011 erhielt der mehrfache ECHO-Preisträger die "Goldene Kamera" in der Kategorie „Beste Musik International". Ramazzotti sang außerdem schon mit Musikgrößen wie Tina Turner, Joe Cocker, Anastacia, Ricky Martin oder Helene Fischer. Neben seiner Musik ist der 56-Jährige begeisterter Fußballer. Als Mitglied der Fußballmannschaft „Nazionale Italiana Cantanti", in der italienische Sänger für wohltätige Zwecke spielen, nahm er bereits an 222 Turnieren teil und erzielte 127 Tore. (TT.com)