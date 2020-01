Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Innsbruck –Es ist im Winter vor allem das Incoming-Geschäft, das am Flughafen Innsbruck für Rekordtage sorgt. Seit Anfang Dezember landen u. a. Maschinen aus Bristol, London, Antwerpen und Kiew. „Die Flüge und Passagierzahlen steigern sich dann stetig. Die stärksten Monate im Jahr sind bei uns von Ende Jänner bis März. In dieser Zeit fertigen wir rund 550.000 Passagiere aus 20 Destinationen und damit die Hälfte der Jahrespassagiere ab“, sagt der stellvertretende Flughafendirektor Patrick Dierich. Besonders die Engländer kommen per Flugzeug nach Tirol, um hier ihren Winterurlaub zu verbringen. „60 Prozent der Incoming-Gäste sind Engländer, die überwiegend vom Großraum London abfliegen, gefolgt von den Holländern von den Abflughäfen Amsterdam und Rotterdam“, so Dierich.