Strecke Zirl-Innsbruck: Zwischen Einhausung und Parkzone

Innsbruck –Es ist ein lauter Aufschrei. Nicht nur gegen den Lärm. Schon vor einigen Wochen begehrten die Bürger in Mentlberg und Sieglanger gemeinsam auf. Gegen Autos mit ausländischen Kennzeichen, die dort abgestellt werden. Gegen die Schallbelastung, die direkt von der Autobahn herüberschwappt. Und für eine Einhausung in diesem Bereich – die nach Ansicht der Bürger beiderseits der Autobahn die einzige Lösung ist, dass es hier lebenswerter wird. Das taten die Menschen bei einem Termin mit der Stadtpolitik und der Asfinag auch lautstark und emotional kund. Seither ist es weder rund um die Häuser, noch bei den Menschen ruhiger geworden. Doch der Wunsch nach einer Einhausung in diesem Bereich findet bei der Asfinag wenig Anklang. Denn die würde zehn Mal mehr kosten als eine neue Lärmschutzwand, die derzeit geplant ist.