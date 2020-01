Ein Derby kommt für die Haie selten alleine: Nächster Halt, Bozen!

Drei Siege aus den jüngsten vier Partien haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Geht es nach Trainer Rob Pallin, soll das erst der Anfang sein. „Wenn wir ein volles Line-up haben, können wir viele Mannschaften in dieser Liga schlagen. Das Team hat viele schwierige Wochen erfahren müssen, das hat uns aber auch stärker gemacht. Jetzt wollen wir weiter dranbleiben." Jetzt — das ist erst einmal heute, wenn das nächste Derby in Bozen (19.45 Uhr) ansteht. „Wir wollen ein Ausrufezeichen setzen", sagte Pallin. „Wir wissen, was zu tun ist und schauen nur auf unsere Leistung", ergänzte Caleb Herbert. Den frommen Worten müssen nur noch Taten folgen ... (m. i.)