Schulneubau und Hangrutsch als große Aufgaben in Wattens

33,68 Mio. Euro an Einnahmen und 31,66 Mio. Euro an Ausgaben im Finanzierungshaushalt — somit einen Überschuss von 2,02 Mio. Euro — umfasst der Budgetplan für 2020, den der Wattener Gemeinderat unlängst einstimmig beschlossen hat. 6,1 Mio. Euro sind für außerordentliche Investitionen vorgesehen: Größtes anstehendes Vorhaben ist der Neubau der Volksschule am Kirchplatz, der 2020 in die Planungsphase geht. Dafür sind 300.000 Euro eingeplant. Für das Projekt mit geschätzten Gesamtkosten von 15 bis 16 Mio. Euro wird ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Geprüft wird laut Bürgermeister Thomas Oberbeirsteiner, ob während der Bauphase das Mehrzweckgebäude Unterdorf als Ausweichquartier genützt werden kann. Sollte eine entsprechende Adaptierung möglich sein, sind dafür 100.000 Euro fix eingeplant.