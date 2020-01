Privatspitäler sind in Tirol weiter im Aufwind

Innsbruck –Das Innsbrucker Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen Schwestern habe heuer „ein sehr gutes Jahr“ mit durchwegs Zuwächsen verzeichnet, sagt Geschäftsführerin Annette Leja gegenüber der TT. Der Umsatz legte von 28 auf über 30 Mio. Euro zu, insgesamt hatte man gut 7000 stationäre Patienten und über 20.000 in den Ambulanzen und Ordinationen. Sehr positiv sei gewesen, dass noch die alte Regierung den Fördertopf für die privaten Krankenanstalten spürbar erhöht habe. Was die künftige wohl türkis-grüne Regierung für Schwerpunkte setze, müsse man erst abwarten.

Obwohl es in Österreich und besonders auch in Tirol glücklicherweise ein sehr gutes öffentliches Gesundheitssystem gebe, steige die Nachfrage nach privaten Einrichtungen weiter. „Jeder, der zu uns kommt, hat das ganz bewusst entschieden, weil er sich noch mehr an Betreuung und Leistung erwartet.“ Private Zusatzversicherungen seien auch bei Jungen zunehmend gefragt, zudem gebe es auch eine hohe Zahl an Selbstzahlern im Sanatorium, betont Leja.