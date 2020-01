85 und kein bisschen langsam: Wilfried Steiner will die Skipiste erobern

Innsbruck — „Früher habe ich die Menschen bewundert, die mit 85 Jahren noch Skirennen gefahren sind. Jetzt gehöre ich selbst dazu", sagt Wilfried Steiner stolz. Und für den Wörgler ist Dabeisein nicht alles, auch wenn dies das Motto der „Winter World Masters Games" (WWMG) ist, die am 10. Jänner in Innsbruck starten. Insgesamt werden bei den Bewerben für über 30-Jährige in zwölf Disziplinen mit 3185 Teilnehmern aus der ganzen Welt über 2000 Medaillen vergeben.