Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

London – Der Erfolgslauf von Fallon Sherrock bei der Darts-WM in London ist am Freitag zu Ende gegangen. Die 25-jährige Engländerin unterlag in der dritten Runde im einmal mehr ausverkauften Alexandra Palace ihrem Landsmann Chris Dobey in einem hochklassigen Duell nach zweimaliger Satzführung (1:0 und 2:1) mit 2:4. Zuvor hatte Sherrock ihren Landsmann Ted Evetts und den Wiener Mensur Suljovic besiegt.