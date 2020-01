Golden State Warriors feierten vierten Sieg in Folge

Die Golden State Warriors befinden sich nach ihrem miserablen Saisonstart in der NBA derzeit im Aufwärtstrend. Mit einem 105:96 gegen die aktuell schwachen Phoenix Suns holte der Vizemeister am Freitag (Ortszeit) den vierten Sieg in Folge. Den Heimerfolg stellten die von D‘Angelo Russell (31 Punkte) angeführten Warriors dank eines starken Schlussviertels sicher.