Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Oberstdorf – Stefan Kraft hat am Samstag gleich im ersten Abtasten seine Anwartschaft auf den Gewinn der 68. Vierschanzentournee angemeldet. Der Salzburger gewann die Qualifikation für den ersten Bewerb am Sonntag (17.30 Uhr/live ORF1) in Oberstdorf. „Das zeigt mir, dass ich die Tage über Weihnachten gut genützt habe. Ich werde heute sicher gut schlafen“, sagte Kraft nach seinem Satz auf 136 Meter.

Auch wenn die Faszination Skispringen in diesen Dezember-Tagen der Bezeichnung Wintersport nur durch die Eisspur am Schanzenturm gerecht wird: Dem Zuschaueransturm in Oberstdorf tut das keinen Abbruch. Schon bei der Qualifikation kamen 15.500 Zuschauer, am Sonntag werden sogar 27.000 Menschen zum ausverkauften Spektakel strömen. Sie alle hatten sich ihre Karten aber auch bereits vor dem Saisonbeginn im November gesichert. (APA)