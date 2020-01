Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Oberlienz –Die Gemeinde Oberlienz will im Anschluss an das Gewerbegebiet Tratte eine Bodenaushubdeponie errichten. Warum das der Landesumweltanwaltschaft nicht gefällt, kommt in einer Beschwerde zum Ausdruck, die an das Landesverwaltungsgericht gegangen ist und auch auf der Homepage der Landesumweltanwaltschaft zu lesen ist. Leiter Johannes Kostenzer beantragt, dass die naturschutzrechtliche Bewilligung für die Deponie, ausgestellt von der Bezirkshauptmannschaft Lienz, aufgehoben wird. Als Alternative schlägt er eine mündliche Verhandlung vor, in der die Causa noch einmal neu besprochen wird.