Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Dass die Trauben ohne fünf (!) Verteidiger (Cuma, Boivin, Pedevilla, Vallant, Nußbaumer) in Südtirol einfach zu hoch hingen, das will Headcoach Rob Pallin so nicht stehen lassen: „Das war zu wenig und ist für mich nicht nachvollziehbar. So können wir kein Spiel bestreiten.“ Man habe „sehr viel vermissen lassen, was uns in den vergangenen vier Spielen (drei Siege, Anm.) stark gemacht hat“. Dazu kam eine gewisse Undiszipliniertheit, die sich auch in insgesamt 40 Strafminuten manifestierte.