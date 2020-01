Der Plan für die Pension steht bei Günter Oberhauser schon

Geboren wurde Oberhauser am 12. Juni 1958 in Innsbruck. Er besuchte die HTL Tiefbau, ging anschließend zum Bundesheer und stellte sich dann die Frage: Was jetzt? Der Papa Lokführer, der Opa Eisenbahner, irgendwie war der Weg schon vorgezeichnet. „Mein Vater hat mich gefragt, warum ich nicht zur Bahn gehe. Und ich hab’s dann gemacht“, sagt Oberhauser. Im Sommer 1979 trat er eine Stelle in der damaligen Bundesbahndirektion in Innsbruck an. Und arbeitete sich schnell nach oben.