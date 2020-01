Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Innsbruck –Das auslaufende Jahr war für die Wohnbauförderung des Landes gleich in mehrfacher Hinsicht ein spannendes. So gab es allein in den vergangenen Monaten gleich zwei einschneidende Änderungen. Wie berichtet, wurden einerseits die anrechenbaren Grundkosten je Gemeinde unterschiedlich angehoben. Landesrätin Beate Palfrader musste hier korrigierend eingreifen, nachdem insbesondere die gemeinnützigen Wohnbauträger vermehrt beklagt haben, dass die verlangten Grundstückspreise immer öfter die Fördersätze der Wohnbauförderung sprengen würden. Zudem wurden unlängst die Richtlinien des Landes zur Vergabe von mit Wohnbauförderungsmitteln des Landes errichteten Einheiten vereinheitlicht. Letzteres aber entgegen den Vorstellungen des Gemeindeverbandes. Ebenso wurden die Mietzinsbeihilfe und die Einkommensgrenzen angehoben.