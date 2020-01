Hochzeitsmesse, Disco, Eisklettern: Das ist am Wochenende los in Tirol

Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH, zieht ein positives Resümee über das Jahr 2019 in den Swarovski Kristallwelten in Wattens: So wurde heuer die Marke von 15 Millionen Besuchern seit der Eröffnung 1995 überschritten. „Insgesamt durften wir heuer Gäste aus über 60 Nationen willkommen heißen", erklärte Isser gestern in einer Aussendung. Neben Österreich, Deutschland und Italien zählten Indien und China zu den wichtigsten Herkunftsnationen.