Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Lenzerheide – Die Slowenin Anamarija Lampic und der im Langlauf-Weltcup führende Norweger Johannes Hösflot Kläbo haben am Sonntag die Skating-Sprints bei der Tour de Ski in Lenzerheide gewonnen. Die am Vortag im Massenstartrennen überragende Distanzspezialistin Therese Johaug aus Norwegen blieb im Viertelfinale hängen. Vom österreichischen Trio schaffte keiner den Sprung ins Finale der besten 30.

Lampic gewann überraschend vor der Norwegerin Maiken Caspersen Falla und der Russin Natalia Neprjajewa, die damit die Führung in der Tour-Gesamtwertung übernahm. Johaug hat als Dritte fünf Sekunden Rückstand auf Neprjajewa. Kläbo blieb bei den Herren unantastbar und siegte vor Italiens Federico Pellegrino und Richard Jouve aus Frankreich. Der Norweger setzte sich in der Tour-Wertung damit ebenfalls am Russen Sergej Ustjugow (11.) vorbei an die Spitze.