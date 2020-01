Justin Chambers verlässt nach 15 Jahren US-Serie „Grey‘s Anatomy“

Außervillgraten –Als „Arthouse Comedy“ preist der Streaming-Dienst Amazon Prime einen Film an, der mit minimalem Budget und mit Laiendarstellern in Osttirol gedreht wurde: „Hirschen“ heißt er, und der Untertitel spricht für sich: „Da machst was mit.“ In der Komödie geht es um ein Dorf, das nach dem Zusperren des einzigen Arbeitgebers verzweifelt nach Möglichkeiten sucht, Touristen anzulocken – mit allen Mitteln. Irrungen, Wirrungen, Skurriles und Unglaubliches sind da vorprogrammiert.